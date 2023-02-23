23 февраля 2023

23 февраля 2023 10:56

Всего 3 пары обуви без каблука, которые превратят вас в модницу - ФОТО

Даже если на каблуках вы чувствуете себя так же уверенно, как Кэрри Брэдшоу, иногда все равно хочется сменить высокие шпильки на что-то более удобное. При этом, жертвовать стилем совершенно не обязательно: среди текущих трендов можно найти модели обуви, которые столь же комфортны в носке, сколько красивы. Рассказываем, на какую модную обувь без каблука стоит обратить внимание в этом сезоне. 

Лоферы

Абсолютный мастхэв весны - базовые лоферы на толстой подошве. Хорошая пара с качественной колодкой не уступит в удобстве даже спортивной обуви, но выглядит при этом в разы элегантнее. Носить лоферы можно везде и с любой одеждой и совершенно не бояться, что в ближайшие пару сезонов они устареют. 

Балетки 

После достаточно длительного пребывания в списке антитрендов, балетки вернулись на модную арену прошлой весной, они стали любимой обувью дизайнеров и гостей показов, модных инфлюенсеров и даже сумели пробиться на красные дорожки. Причем если в прошлом году большей популярностью пользовались классические балетки из 2010-х с контрастным мысом, этой весной пальму первенства перехватили модели из мягкой кожи с перепонкой посередине, наиболее похожие на обувь настоящих балерин. 

Кроссовки 

И все же пальму первенства среди удобной обуви несут кроссовки - здесь с ними не смогут соревноваться даже лоферы и балетки. Если еще пару сезонов повсюду были громоздкие Balenciaga Triple S, то в 2023 году мы уже едва ли их увидим: ugly sneakers окончательно отжили свое и благополучно перешли в разряд антитрендов. Теперь на пике популярности минималистичные модели в ретро-стиле - на плоской подошве и с простым дизайном. Выбирайте пару модного цвета и носите с любой одеждой в гардеробе: от джинсов до шелковых комбинаций. 

thesymbol.ru


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