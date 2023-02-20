Замысловатые прически стали трендом Недели моды в Нью-Йорке

Хвосты с проволокой и бусами, пучки с большим количеством заколок и разнообразные косы стали популярными прическами на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам парикмахера Димитриса Джаннетоса, работавшего с такими знаменитостями, как Амаль Клуни, Меган Фокс, Бритни Спирс и Синди Кроуфорд, прелесть замысловатых причесок в том, что они могут умело дополнять образ.

"Креативная прическа - это ключ к общему образу. Неважно, насколько хорош ваш наряд, без правильной прически ваш наряд может выглядеть поникшим", - заявил он.

Посетительницы Недели моды в Нью-Йорке не стеснялось экспериментировать с прическами, завязывая волосы на разной высоте и добавляя к этому необычные аксессуары в виде металлических заколок, лесок, бусин и других предметов.

Джаннетос сказал: "Мне очень нравится наблюдать за тем, как обычные женщины делают различные прически. Часто результаты могут быть легкими и беззаботными, как будто человек дома играет со своими волосами".