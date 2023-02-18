Как «анонимные» сумки начали вытеснять «статусные» аксессуары - ФОТО

It-bags умерли - да здравствуют it-bags", - примерно так можно описать то, что прямо сейчас происходит в мире дизайнерских сумок. Но не торопитесь с выводами: привычные нам "статусные" аксессуары никуда не делись. Более того: они продолжат расти в цене и оставаться выгодной инвестицией. Но параллельно с этим набирает силу прямо противоположный тренд - так называемая "тихая роскошь". Никаких крупных логотипов и узнаваемых вещей: адепты этого стиля делают ставку на качество материалов и безупречность исполнения. Этому же принципу "кто знает, тот поймет" подчиняются и сумки - главные индикаторы статуса, по которым принято мгновенно считывать информацию об их владельцах.

Сегодня "анонимные" сумки, которые сходу почти невозможно идентифицировать, стали такими же статусными символами, какими некогда были узнаваемые модели больших брендов. Колумнист американского Vogue Лиана Сатенштайн уже прозвала их Anti-it bags - и записала в адепты этого тренда (или, если позволите, анти-тренда) нескольких своих коллег, выбирающих вместо главных сумок сезона куда менее очевидные опции. Надо сказать, это всегда производит неизгладимое впечатление. С обладательницами Birkin или Chanel 2.55 все понятно. А вот те, кто носят неузнаваемые, но при этом безупречно сделанные аксессуары, интригуют куда больше. Сразу же хочется подойти и спросить, где эта девушка взяла такую красивую сумку - в такие моменты даже жалеешь, что никто еще не придумал "шазам" для вещей. А заодно узнать чуть больше о ней самой, ведь такой неочевидный выбор не может быть сделан неинтересным человеком.

Такая сумка - своего рода заявление. Она как бы говорит: "Мне не важны узнаваемость и громкое имя - я выбираю лишь качество". У меня была возможность оценить то, как это работает. Я долго пытался идентифицировать небольшую сумку из мягкой кожи красивого винного оттенка, с которой часто встречал журналиста и автора телеграм-канала superficial space cadet Яну Лукину. Это был очень изящный аксессуар, при этом не похожий ни на одну из известных мне it-bags. Оказалось, что это модель Wandler Teresa Mini. А еще выяснилось, что я был далеко не единственным, кто поинтересовался, что это за сумка. Вот так вещь способна стать даже поводом завязать разговор - и вполне возможно, что он выльется в очень интересную дискуссию.

thesymbol.ru