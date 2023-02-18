18 февраля 2023

18 февраля 2023 11:24

Как «анонимные» сумки начали вытеснять «статусные» аксессуары - ФОТО

It-bags умерли - да здравствуют it-bags", - примерно так можно описать то, что прямо сейчас происходит в мире дизайнерских сумок. Но не торопитесь с выводами: привычные нам "статусные" аксессуары никуда не делись. Более того: они продолжат расти в цене и оставаться выгодной инвестицией. Но параллельно с этим набирает силу прямо противоположный тренд - так называемая "тихая роскошь". Никаких крупных логотипов и узнаваемых вещей: адепты этого стиля делают ставку на качество материалов и безупречность исполнения. Этому же принципу "кто знает, тот поймет" подчиняются и сумки - главные индикаторы статуса, по которым принято мгновенно считывать информацию об их владельцах.

Ami осень-зима 2023/24

Сегодня "анонимные" сумки, которые сходу почти невозможно идентифицировать, стали такими же статусными символами, какими некогда были узнаваемые модели больших брендов. Колумнист американского Vogue Лиана Сатенштайн уже прозвала их Anti-it bags - и записала в адепты этого тренда (или, если позволите, анти-тренда) нескольких своих коллег, выбирающих вместо главных сумок сезона куда менее очевидные опции. Надо сказать, это всегда производит неизгладимое впечатление. С обладательницами Birkin или Chanel 2.55 все понятно. А вот те, кто носят неузнаваемые, но при этом безупречно сделанные аксессуары, интригуют куда больше. Сразу же хочется подойти и спросить, где эта девушка взяла такую красивую сумку - в такие моменты даже жалеешь, что никто еще не придумал "шазам" для вещей. А заодно узнать чуть больше о ней самой, ведь такой неочевидный выбор не может быть сделан неинтересным человеком.

Такая сумка - своего рода заявление. Она как бы говорит: "Мне не важны узнаваемость и громкое имя - я выбираю лишь качество". У меня была возможность оценить то, как это работает. Я долго пытался идентифицировать небольшую сумку из мягкой кожи красивого винного оттенка, с которой часто встречал журналиста и автора телеграм-канала superficial space cadet Яну Лукину. Это был очень изящный аксессуар, при этом не похожий ни на одну из известных мне it-bags. Оказалось, что это модель Wandler Teresa Mini. А еще выяснилось, что я был далеко не единственным, кто поинтересовался, что это за сумка. Вот так вещь способна стать даже поводом завязать разговор - и вполне возможно, что он выльется в очень интересную дискуссию. 

thesymbol.ru


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