Самые модные окрашивания 2023

Весна - время перемен. И в первую очередь стоит начать с себя. Всегда мечтали отрезать каре? Или уйти на светлую сторону блонда? А может достаточно пары светлых прядей, чтобы почувствовать себя новым человеком? Мы спросили мастера парикмахерской "Культура" Альбину Орлову, о том, какие техники сейчас актуальны и как выбрать ту, которая подойдет именно вам.

Airtouch

Техника, сохраняющая естественность образа с помощью осветления. Создается красивый плавный переход от корней, что позволяет не корректировать окрашивание 5-6 месяцев. Эта техника подойдёт для тех, кто не готов к большим переменам (если хочется, чтобы натуральный цвет преобладал), но и так же для тех, кто готов к тотальному обновлению.

Контуринг

Контуринг - это окрашивание прядей у лица. Визуально эта техника позволяет сделать образ ярче, за счет того, что пряди у лица светлее. Это окрашивание также не требует постоянной коррекции.

Блики

Если хочется максимально естественный результат, то подойдут блики. Они выполняются в технике Airtouch или Shatush. Это окрашивание дает едва заметное осветление - в тёплых или бежевых оттенках. Результат - тот самый эффект выгоревших волос на солнце.

Total Blond

В этой технике волосы осветляются от самых корней до кончиков. Это окрашивание всегда выглядит ярко и модно, если мастер подобрал идеальней оттенок. Но не стоит забывать, что после такого окрашивания волосы требуют особого ухода в виде постоянной коррекции и дополнительного увлажнения и ухода в виде масок и масел. Например, уход марки K18 можно использовать для защиты волос перед любым окрашиванием - он восстанавливает дисульфидные связи в волосах, обеспечивая защиту перед осветлением и равномерный тон при тонировании. Или питательное масло от Davines. В основе продукта - масло аннато (Bixa orellana), содержащее бета-каротин. Благодаря этому, масло отлично восстанавливает структуру волос.

Легкое тонирование волос

Эта техника подойдет тем, кого устраивает свой натуральный оттенок, но хочется подчеркнуть цвет и добавить блеска. Оно так же даёт возможность сделать волосы холоднее или теплее (по желанию) и легкое матирование седины.

thesymbol.ru