17 февраля 2023

17 февраля 2023 11:41

Как носить балетки весной 2023

Если бы нам пришлось выбрать только одну пару обуви, которую мы будем носить весной, этой парой, без сомнения, стали бы балетки. После достаточно длительного пребывания в списке антитрендов, они вернулись на модную арену прошлой весной, они стали любимой обувью дизайнеров и гостей показов, модных инфлюенсеров и даже сумели пробиться на красные дорожки. Причем если в прошлом году большей популярностью пользовались классические балетки из 2010-х с контрастным мысом, этой весной пальму первенства перехватили модели из мягкой кожи с перепонкой посередине, наиболее похожие на обувь настоящих балерин. 

Такие балетки - вещь весьма универсальная. Сочетать их можно с классическими брюками, джинсами разных фасонов, леггинсами (привет, балеткор) и еще огромным количеством самой разной одежды. Однако мы предлагаем составить самый трендовый образ с балетками, добавив к ним еще несколько модных хитов этого сезона. Один из них - юбка макси. Лучше выбирать модель прямого кроя, где ширина юбки в бедрах не сильно отличается от (или немного меньше)  ширины в нижней части подола. Такой фасон подойдет обладательница любого типа фигуры и визуально удлинит силуэт. В целом к юбке можно добавить любой верх - от футболки до блузы с кружевами, однако самым трендовым выбором станет классическая рубашка с отложным воротником. Это модное комбо, которым в 1998-м году всех шокировала Шэрон Стоун, стало одним из главных трендов этого сезона. В целом, эту комбинацию из трех вещей далее можно дополнить чем угодно - она достаточно универсальная и может стать основой для десятков стильных образов. Классический вариант - тренч, а чтобы дополнительно утеплиться и сделать небольшой цветовой акцент, используйте любимый свитер вместо шарфа. 

thesymbol.ru


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