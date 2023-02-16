5 доступных весенних аксессуаров, которые сделают любой образ «дороже» - ФОТО

Понятие "дорогой" образ зачастую не имеет никакого отношения к реальной стоимости ваших вещей. Простой масс-маркет может выглядеть изысканно, равно так же, как брендовые вещи - дешево. Все решает стилизация. Причем зачастую, чтобы добиться должного эффекта, достаточно только правильных аксессуаров. Рассказываем, как правильно их подобрать, чтобы весь образ выглядел "дороже".

Серьги с крупным жемчугом

Украшения из жемчуга (совершенно не обязательно натурального и дорогостоящего) лучший способ добавить образу изысканности. Еще во времена Коко Шанель нить из этих морских драгоценностей поселилась в шкатулке у каждой модницы и всегда служила признаком аристократичности и хорошего тона. В 2023 году советуем присмотреться к украшениям из крупного жемчуга: он может быть просто чуть больше обычного, гипертрофированным или вовсе иметь причудливую форму. Такие без труда можно найти в масс-маркете, а образ сразу станет выглядеть "дороже".

Сумка, держащая форму

Мы все обожаем тканевые шопперы и большие тоуты из мягкой кожи, однако когда речь заходит о создании "дорогого" образа, лучше выбрать сумку, которая будет хорошо держать форму. Это может быть классических багет, ультрамодная "хобо", саквояж или простая прямоугольная кросс-боди. Главное - жесткий каркас. Чтобы эффект "дорогого" образа сработал, сумку лучше выбирать максимально простую: в базовой цветовой гамме, без крупных логотипов и крупного декора.

Шелковый платок

Еще один "буржуазный" аксессуар, способный преобразить даже самый простой образ - шелковый платок. При должной сноровке его можно использовать и как бандану, и как шейный платок, и как украшение на сумку, и даже вместо резинки для волос. Избегайте кричащих оттенков и сложных принтов, гораздо лучше будет смотреться простая геометрия или другие ненавязчивые рисунки.

Длинные перчатки

Конечно, от любых атрибутов холодного сезона весной хочется отказаться как можно скорее, однако в нашем климате головные уборы и перчатки точно пригодятся как минимум до начала (а то и до середины) апреля. Последние могут не только согреть руки, но и придать образу статусности: для этого перчатки должны быть длинными. Выбирайте минималистичные модели из мягкой кожи спокойных оттенков.

Очки в прямоугольной оправе

Солнцезащитные очки способны добавить шика любому образу, главное - правильно их выбрать. Этой весной советуем обратить внимание на модели в прямоугольной оправе. Эта классическая форма всегда выглядит "дорого" вне зависимости от реальной стоимости очков. Здесь, как и с сумками, лучше избегать крупного декора. Чем проще дизайн - тем лучше.

thesymbol.ru