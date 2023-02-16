16 февраля 2023

16 февраля 2023 09:26

Пальто длины макси - самая модная вещь весны

Saint Laurent весна-лето 2023

Правильно подобранный крой верхней одежды способен творить чудеса. Он может не только подчеркнуть все достоинства фигуры, но и даже приукрасить ее. Так, пальто длины макси легко может визуально сделать вас стройнее - если правильно подобрать все остальные вещи в образе. Рассказываем, как добиться этого приятного эффекта.

Total black

Самый простой и эффективный вариант - строгий черный тотал-лук. В этом случае весь образ будет выглядеть единым целым - эдаким монолитом. А значит, в его основе будет четкая вертикаль, которая вытягивает и стройнит. Усилить эффект можно с помощью остроносой обуви.

Пояс и каблуки

Еще одно комбо, которое всегда работает в вашу пользу - пояс, подчеркивающий талию, и обувь на высоких каблуках. Вместе они создают правильный, гармоничный силуэт, который дополнительно подчеркивается длиной в пол.

С массивной обувью

Если вы не фанатка шпилек, то их легко можно заменить ботинками или кроссовками на массивной подошве. Они ничуть не хуже компенсируют объем сверху и добавят вам несколько желанных сантиметров роста. И потом, это просто стильно выглядит.

thesymbol.ru


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