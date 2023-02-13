13 февраля 2023

13 февраля 2023 15:51

Как выглядят самые модные солнцезащитные очки весны 2023 - ФОТО

SAINT LAURENT

Зима постепенно подходит к концу, а значит уже скоро мы будем гораздо чаще видеть солнце. Какой бы силы эмоции у вас это не вызывало, к выходу на улицу в солнечную погоду необходимо подготовиться. Не стоит забывать про крем с SPF, чтобы предотвратить фотостарение кожи, а также - про солнцезащитные очки. В теплое время года из модного аксессуара они превращаются в настоящую необходимость, ведь глазам, равно как и коже, нужна защита от ультрафиолета. Рассказываем, на какие модели очков обратит внимание в этом сезоне, чтобы защищаться от солнца стильно. 

В пластиковой оправе

Christian Dior весна-лето 2023

Контрастная пластиковая оправа ярких оттенков  - один из главных трендов этой весны. Очки при этом могут быть абсолютно любой формы, с цветными стеклами или закрывать пол-лица. Хотите, чтобы модель была и трендовой, и универсальной одновременно? Тогда идеальным выбором станет белая оправа, как у Dior. На контрасте с темными стеклами она будет смотреться очень ярко, но при этом здорово подойдет к любому наряду. 

Большие

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood весна-лето 2023

Идеальный выбор для тех, кто регулярно плохо высыпается, - огромные очки, закрывающие половину лица. Оправа может быть любой: тонкой и практически "невидимой" или сверкающей, как в коллекции Vivienne Westwood. Такие здорово дополнят даже самый простой образ и придадут ему изюминку. 

Круглые

Giorgio Armani весна-лето 2023

Эта форма очков то покидает модную арену, то возвращается снова. Этой весной обратите внимание на модели без заметной оправы или, наоборот, в массивной и яркой. Главное здесь - это форма. Классным выбором станут круглые очки с цветными стеклами, как у Giorgio Armani. 

С прозрачными стеклами

Prada весна-лето 2023

Такие очки не очень хорошо защищают от солнца, поэтому носить их лучше в пасмурную погоду. Советуем присмотреться к практически "невидимым" моделям без контрастной оправы, как у Prada. Такой аксессуар будет смотреться стильно и необычно, несмотря на всю свою простоту. 

Классика

Saint Laurent весна-лето 2023

Эти очки даже сложно назвать трендовыми, они давно перешли в разряд классики и не покидают модную арену из сезона в сезон. Их главное преимущество - в универсальности. Носить такие можно и со спортивным костюмом, и с джинсами и с элегантным макси, как у Saint Laurent. 

thesymbol.ru


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