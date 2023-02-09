Они вернулись: 3 модных платья весны, которые наверняка уже есть у вас - ФОТО

Мы давно привыкли к тому, как стремительно меняется мода: вчерашние тренды мгновенно теряют свою актуальность всего за один сезон, а антитренды попадают в список самых модных. При этом остаются вещи, которые сохраняют популярность среди дизайнеров и модников на протяжении нескольких сезонов. Рассказываем о трех фасонах платьев, которые наверняка остались у вас с прошлых сезонов и теперь снова в моде .

Платье-пиджак

Платье-пиджак уже давно превратилось из тренда в элемент классики, и его ежесезонное появление на подиумах лишь подтверждает это. В этом сезоне, как и в прошлом, особенно востребованы приталенные платья-пиджаки из плотной ткани с акцентными плечами. Такой запросто можно надеть и в офис, и на свидание - главное, стилизовать по-разному.

Минималистичное макси

Макси - главная длина сезона, и если в прошлом году она еще делила это звание с миди, то сейчас ее превосходство очевидно. Так что если вы успели приобрести минималистичное платье в пол - однотонное и без лишнего декора, вам стоит порадоваться: теперь вы обладательница самой актуальной модели сезона. Такое платье дает большой простор для творчества, ведь оно станет основой для десятков стильных образов. Что касается материала - это может быть, хлопок, шелк или вискоза. В нашем климате каждому из них можно найти применение круглый год.

Комбинация

Еще один фасон, кочующий между списками трендов из сезона в сезон, - платье-комбинация. Сейчас едва ли кто-то вспомнит, что когда-то оно было лишь элементом нижнего белья, который одевался под другое платье, ведь с 90-х и до сих пор эта модель остается одной из самых популярных среди модниц. Как и в прошлом сезоне, на пике популярности комбинации длины макси и миди из благородного шелка с минималитичным декором или вовсе без него.

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