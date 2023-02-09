9 февраля 2023

9 февраля 2023 10:34

Они вернулись: 3 модных платья весны, которые наверняка уже есть у вас - ФОТО

Мы давно привыкли к тому, как стремительно меняется мода: вчерашние тренды мгновенно теряют свою актуальность всего за один сезон, а антитренды попадают в список самых модных. При этом остаются вещи, которые сохраняют популярность среди дизайнеров и модников на протяжении нескольких сезонов. Рассказываем о трех фасонах платьев, которые наверняка остались у вас с прошлых сезонов и теперь снова в моде . 

Платье-пиджак

Bottega Veneta весна-лето 2023

Платье-пиджак уже давно превратилось из тренда в элемент классики, и его ежесезонное появление на подиумах лишь подтверждает это. В этом сезоне, как и в прошлом, особенно востребованы приталенные платья-пиджаки из плотной ткани с акцентными плечами. Такой запросто можно надеть и в офис, и на свидание - главное, стилизовать по-разному. 

Минималистичное макси

Tod's весна-лето 2023

Макси - главная длина сезона, и если в прошлом году она еще делила это звание с миди, то сейчас ее превосходство очевидно. Так что если вы успели приобрести минималистичное платье в пол - однотонное и без лишнего декора, вам стоит порадоваться: теперь вы обладательница самой актуальной модели сезона. Такое платье дает большой простор для творчества, ведь оно станет основой для десятков стильных образов. Что касается материала - это может быть, хлопок, шелк или вискоза. В нашем климате каждому из них можно найти применение круглый год. 

Комбинация

Prada весна-лето 2023

Еще один фасон, кочующий между списками трендов из сезона в сезон, - платье-комбинация. Сейчас едва ли кто-то вспомнит, что когда-то оно было лишь элементом нижнего белья, который одевался под другое платье, ведь с 90-х и до сих пор эта модель остается одной из самых популярных среди модниц. Как и в прошлом сезоне, на пике популярности комбинации длины макси и миди из благородного шелка с минималитичным декором или вовсе без него. 

thesymbol.ru


Просмотров: 187

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 100
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 2 626
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 1 981
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 2 395
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 2 184
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 1 694
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 134
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 128
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 2 298
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 2022 13:40

  • 5 575
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам