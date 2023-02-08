Билли Айлиш разработала для Nike модель черных мюлей - ФОТО

Билли Айлиш вместе с Nike и Jordan Brand придумала дизайн новой обуви Hex Mule. Об этом пишет Hypebae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица создала пару полностью черных туфель, которые изготовлены из кожи. Обувь оснащена рифленой подошвой, выполнена в форме шестиугольника, на нее нанесен логотип Jumpman и надпись 23. Общий дизайн выдержан в минималистичном стиле. На самих мюлях не указано имя Айлиш, оно нанесено лишь на коробке с обувью, которая также выполнена в полностью черном цвете.

В продаже Hex Mule появятся весной этого года по цене в $65.

Сотрудничество певицы и Nike началось в 2021 году, когда певица выпустила неоново-желтые Air Jordan 1 KO. В сотрудничестве вышло еще несколько моделей кроссовок: Air Jordan 15, Air Force 1 High и Air Force 1 Low.