Lacoste назначил Пелагею Колотурос креативным директором по дизайну

Пелагея Колотурос заняла новую должность в компании Lacoste, став директором по креативному дизайну. Об этом сообщает Vogue Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Колотурос будет заниматься творческой студией французского бренда в новой должности ради того, чтобы привнести свое видение в коллекции.

По словам заместителя генерального директора Lacoste Кэтрин Шпиндлер, Колотурос сможет определить развитие бренда в дальнейшем, внеся в него свое уникальное и творческое видение.

"У Пелагеи есть все активы, чтобы сопровождать Lacoste в его новый цикл творческого самовыражения и в погоне за своей целью: стать самым вдохновляющим французским брендом в модном спорте", - заключила Шпиндлер.