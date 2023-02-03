Как носить базовые вещи?

ВКопенгагене стартовала Неделя моды. Пока в соцсетях гремит вчерашний показ бренда (di)vision с необычной юбкой-скатертью (да, прямо на ней был накрыт стол), мы обратили внимание на выпущенный сегодня лукбук марки By Malene Birger. Креативный директор Майя Диксдоттер отказалась от шоу в пользу съемки, чем дала нам возможность в деталях рассмотреть не только сами вещи из новой коллекции, но и то, как они стилизованы. А посмотреть там есть на что. Этот лукбук - настоящее наглядное пособие по тому, как создавать сложносочиненные и небанальные образы из базовых вещей. Вот 5 стайлинговых трюков, которые стоит повторить - тем более что сделать это можно с вещами, которые уже есть в вашем гардеробе.

Плед вместо шарфа

Хотите чувствовать себя везде как дома? Попробуйте всегда носить частичку домашнего уюта с собой. Например, накинув уютный плед на плечи на манер шарфа. Приятным бонусом к красивому эффекту многослойности будет возможность серьезно утеплиться: красиво завернуться в плед можно будет в любом прохладном помещении, например, на работе.

Шарф вместо пояса

А вот шарфу можно, в свою очередь, найти неконвенциональное применение. Например, повязать его на талии на манер пояса. Особенно красиво это будет смотреться, если подобрать его в тон трикотажному платью. Впрочем, контрастные сочетания цветов и фактур тоже имеют право на существование.

Лоферы с теплыми носками

Мы очень любим классическое сочетание черных лоферов и белых носков, но для холодного времени года есть кое-что уютнее: теплые носки из плотного трикотажа. Они не только помогут утеплиться, но и сделают образ интереснее с точки зрения фактур. Особенно нам по душе манера носить такие носки "гармошкой" - так, чтобы в районе щиколотки образовались небольшие складки.

Свитер на талии

Этот прием нам уже хорошо известен, но никогда не будет лишним повторить пройденное. Героини стритстайла уже давно используют свитеры скорее как аксессуары, чем по прямому назначению. Но вот вам небольшой апдейт этой идеи: трикотажный джемпер, повязанный вместо пояса, можно воспринимать как способ акцентировать талию в многослойном образе. Если вам хочется как-то уравновесить силуэт, то просто повяжите его под объемный жакет или пальто.

Перчатки как пояс

Пожалуй, самый необычный и сложный стилистический лайфхак этого лукбука. На одном из снимков поверх трикотажного платья цвета охры завязаны... кожаные перчатки красивого винного оттенка. Чтобы повторить этот прием, придется проявить фантазию и найти достаточно длинные перчатки, которые смогут обхватить талию. Но можно поступить гораздо проще и заткнуть ваши любимые кожаные перчатки за ремень: смотреться это будет не менее эффектно.

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