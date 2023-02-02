2 февраля 2023

2 февраля 2023 15:46

Бренд Prada назван самым популярным в конце 2022 года

Самым востребованным брендом в четвертом квартале 2022 года стал итальянский дом моды Prada. Об этом пишет компания Lyst, которая занимается анализом индустрии моды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За трехмесячный период Prada успел запустить первую коллекцию ювелирных изделий из переработанного золота, звезда TikTok Чарли Дамелио стала лицом кампании Prada, а Андреа Гуэрра был назначен генеральным директором Prada Group.

На втором месте расположился итальянский бренд Gucci. Главной новостью в четвертом квартале стал уход Алессандро Микеле с поста креативного директора дома. Бренд Moncler расположился на третьей строчке рейтинга.

В десятку популярных брендов вошли бренды Miu Miu, Valentino, Bottega Veneta, Loewe, Dior, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.

Для проведения анализа Lyst учитывал поведение покупателей на своей платформе и за ее пределами, оценивал количество просмотров товаров и продаж, анализировал статистику упоминаний в социальных сетях, активности и вовлеченности по всему миру.


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