1 февраля 2023

1 февраля 2023 16:09

Louis Vuitton заявил о поддержке проектов по сохранению дикой природы в Австралии

Французский бренд Louis Vuitton начал пятилетнее сотрудничество с организацией People for Wildlife по сохранению природы в австралийском штате Квинсленд. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Louis Vuitton будет поддерживать работу группы, занимающейся охраной природы на территории площадью 400 тыс. гектаров на полуострове Кейп-Йорк. Там располагаются тропические леса, лесные массивы, пресноводные экосистемы и береговая линия. В сферу деятельности организации People for Wildlife входят научные исследования на местности, мониторинг состояния дикой природы и поддержка инициатив по управлению землей совместно с местными жителями.

"Стремясь расширить усилия по сохранению окружающей среды и восстановлению биоразнообразия, партнерство с People for Wildlife стало естественным выбором для Louis Vuitton, учитывая их общие экологические ценности. Более того, партнерство дает возможность лучше понять экологичное использование природных материалов, которые являются сутью производства предметов роскоши", - говорится в заявлении дома моды.

Проект помогает материнской компании LVMH достичь своей цели по сохранению дикой природы и восстановить 5 млн гектаров земли к 2030 году. Это предусмотрено экологической программой Life 360, которая направлена на восстановление среды обитания и экосистем, а также на поддержку сельского хозяйства. В декабрю 2022 года LVMH удалось восстановить 657 тыс. гектаров земли.


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