Nike подает в суд на бренд Lululemon

Nike обратился в суд из-за нарушения компанией Lululemon своих патентов после выпуска четырех моделей спортивной обуви. Об этом пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, бренд Nike утверждает, что ему был нанесен экономический ущерб в результате продажи Lululemon обуви Chargefeel Mid, Chargefeel Low, Blissfeel и Strongfeel. Компания Nike заявила, что три патентные претензии касаются текстильных элементов на обуви, а еще одна претензия связана с эксплуатационными характеристиками обуви.

Компания Nike требует возмещения ущерба.

"Претензии Nike необоснованны, и мы надеемся доказать свою правоту в суде", - сказал представитель Lululemon.

Компания Lululemon выпустила модель кроссовок Blissfeel, первые в истории беговые кроссовки для женщин, в марте. Вторая модель обуви в линейке Chargefeel была выпущена в июле для бега и тренировок.