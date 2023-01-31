Saint Laurent арендовал дом, в котором находилось первое ателье бренда

Бренд Saint Laurent взял в аренду дом в Париже, где дизайнер Ив Сен-Лоран открыл свое первое ателье в 1961 году и работал там до 1974 года. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ив Сен-Лоран арендовал здание по адресу 30 bis Rue Spontini в Париже, в котором располагался его Дом высокой моды. Теперь недвижимость вновь будет арендовать бренд Saint Laurent, но в каких именно целях пока не уточняется. Площадь здания составляет около 222 кв. м, оно насчитывает четыре этажа и может похвастаться высокими и широкими окнами на втором и последнем этажах.

До первого открытия в доме ателье французского бренда он принадлежал известному французскому карикатуристу Жану-Луи Форену, который умер в 1931 году. В преддверии дебютной презентации кутюрье помещения нуждались в ремонте. Принцесса Анна, Беатриса Эфрусси де Ротшильд, Ролан Пети, Франсуаза Саган были среди тех, кто пришел посмотреть на первую кутюрную коллекцию Сен-Лорана.

В 1974 году Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже перевезли Дом моды на авеню Марсо. С 2017 года здесь располагается Музей Ив Сен-Лорана в Париже.