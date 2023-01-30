Gap создал коллекцию, вдохновленную протестной культурой афроамериканцев в 60-х

Американский бренд Gap вместе с брендом The Brooklyn Circus создал капельную коллекцию, вдохновленную американской историей и культурой чернокожих. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За дизайн коллекции отвечал креативный директор The Brooklyn Circus Уиджи Теодор. При создании капсулы Теодор черпал вдохновение в событиях 1969 года, когда был запущен Gap, а чернокожие студенты в Корнельском университете протестовали против институционализированного расизма и боролись за то, чтобы в учебном заведении была создана программа по изучению афроамериканцев.

Например, отсюда появилась в коллекции шляпа с надписью Power на одной стороне и Student на другой. В линейке представлены мужские, женские и детские модели одежды. Цены Gap x The Brooklyn Circus варьируются от $9,95 за упаковку булавок до $149,95 за куртку.

"Моя история с Gap началась в конце 80-х годов, когда я учился в средней школе, у меня была возможность ходить по магазинам, но у меня не было достаточно денег, чтобы обязательно покупать одежду в крупных брендах и домах. Поэтому я решил подойти к бюджету максимально творчески, отправился в Gap и собрал несколько классических вещей, которые, по моему мнению, могли бы пронести меня через первые несколько недель учебного года", - рассказал Теодор о своих личных связях с Gap.