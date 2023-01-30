30 января 2023

30 января 2023 16:01

Gap создал коллекцию, вдохновленную протестной культурой афроамериканцев в 60-х

Американский бренд Gap вместе с брендом The Brooklyn Circus создал капельную коллекцию, вдохновленную американской историей и культурой чернокожих. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За дизайн коллекции отвечал креативный директор The Brooklyn Circus Уиджи Теодор. При создании капсулы Теодор черпал вдохновение в событиях 1969 года, когда был запущен Gap, а чернокожие студенты в Корнельском университете протестовали против институционализированного расизма и боролись за то, чтобы в учебном заведении была создана программа по изучению афроамериканцев.

Например, отсюда появилась в коллекции шляпа с надписью Power на одной стороне и Student на другой. В линейке представлены мужские, женские и детские модели одежды. Цены Gap x The Brooklyn Circus варьируются от $9,95 за упаковку булавок до $149,95 за куртку.

"Моя история с Gap началась в конце 80-х годов, когда я учился в средней школе, у меня была возможность ходить по магазинам, но у меня не было достаточно денег, чтобы обязательно покупать одежду в крупных брендах и домах. Поэтому я решил подойти к бюджету максимально творчески, отправился в Gap и собрал несколько классических вещей, которые, по моему мнению, могли бы пронести меня через первые несколько недель учебного года", - рассказал Теодор о своих личных связях с Gap.


Просмотров: 147

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 1 924
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 2 466
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 1 779
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 2 223
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 1 978
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 1 572
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 1 986
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 1 986
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 2 149
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 2022 13:40

  • 5 422
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам