27 января 2023

27 января 2023 14:04

Названа самая модная у знаменитостей стрижка

Журналисты Glamour назвали стрижку "боб" самой модной у знаменитостей в 2023 году. Материал на эту тему опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, тренд задала актриса Дженна Ортега, которая сыграла главную роль в популярном сериале "Уэнсдей" с упомянутой прической. После этого поисковые запросы в Google на тему "боб" увеличились в несколько раз, а модели, блогеры, телезвезды и другие инфлюэнсеры принялись укорачивать волосы, следуя новой моде.

Среди знаменитостей, которые решили сменить имидж, оказались манекенщица Хейли Бибер, рэперша Lizzo, театральная актриса Идина Мензел, а также голливудская актриса Лили Джеймс, британская певица Лили Аллен и другие именитые личности.


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