Nike подал в суд на японский бренд

Компания Nike подала судебный иск против японского модного бренда Bape за копирование нескольких своих самых знаковых дизайнов обуви. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обувной гигант Nike подал иск в федеральный суд против компании A Bathing Ape за нарушение прав на товарные знаки Nike Air Force 1, Air Jordan 1 и Nike Dunk. В иске утверждается, что "текущий обувной бизнес Bape вращается вокруг копирования культовых дизайнов Nike". В документе также приводятся примеры пяти самых продаваемых моделей обуви Bape - Bape STA, Bape STA Mid, SK8 STA, Court STA High и Court STA, которые, по мнению обвиняющей стороны, являются "почти дословными копиями" вышеупомянутых кроссовок Nike.

Хотя представители обеих компаний пока не дали комментариев по этому вопросу, в Nike заявили, что ранее компания BAPE "отказалась" прекратить копирование, что и привело к этому иску. В компании Nike рассчитывают, что после суда BAPE прекратит продажу "копий" и выплатит обувному гиганту компенсацию за причиненный ущерб.