Теперь галстук-бабочку можно носить вместо чокера - как модели на показе Chanel - ФОТО

Второй день кутюрной Недели моды в Париже открылся показом Chanel. Вчерашний тизер авторства художник Ксавье Вейана обещал продолжение "животной" темы вчерашнего шоу Schiaparelli: в коротком ролике успели появиться щенки, кони и огромная деревянная сова на колесиках. Последняя и стала намеком на сценографию предстоящего показа: специально для него Вейан придумал и изготовил огромные передвижные декорации в форме диких животных. Но немало интересного было и в более мелких деталях. Мы обратили внимание на несколько эффектных стилистических приемов, которые можно легко повторить из подручных средств.

Наша любимая вещь с показа - галстук-бабочка. Модели носили их на манер чокеров - прямо на голую шею, вместе с классическими твидовыми жакетами. Некоторые образы также дополняли изящные шляпы-цилиндры и белоснежные "оперные" перчатки. По словам креативного директора Дома Виржини Виар, эти вещи стали отсылками к уличным праздникам и фестивалям прошлого. Так что если вы захотите создать праздник сами себе, то вот самый простой способ: носите нарядную бабочку вместо чокера.

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