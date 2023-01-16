Модный дом Prada предложил мужчинам носить сумки в виде фляжек

Итальянский модный дом Prada представил на Неделе мужской моды в Милане мужские сумки, сделанные в виде фляжек для крепких спиртных напитков. На это обратило внимание издание Highsnobiety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумки фасона тоут стали аксессуарами в руках моделей, показавших на дефиле в воскресенье, 15 января, коллекцию сезона "Осень-Зима 2023", получившую название "Поговорим об одежде".

Сходство с фляжками обычным кожаным сумкам прямоугольной формы придала характерная деталь из нержавеющей стали, напоминающая горлышко от этих емкостей.

В коллекцию, созданню креативным директором дома Рафом Симонсом, также вошли объемные пиджаки и бомберы-оверсайз, зауженные брюки, рубашки с заостренными воротниками и утепленные "майки-алкоголички".

Неделя мужской моды в Милане стартовала 13 января и окончится 17 января.