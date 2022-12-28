Эксперты назвали лучшие модные показы 2022 года - ВИДЕО

Модные эксперты портала WWD составили рейтинг лучших женских показов 2022 года. Соответствующий список был опубликован на официальном сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучшим модным шоу, по мнению журналистов издания, стал показ весенней коллекции 2023 года Bottega Veneta. Журналист Майлз Соха отметил, что вторая работа Матье Блази для бренда "была настоящим взрывом и ярчайшим событием Недели моды в Милане".

"И не потому, что Кейт Мосс вернулась на подиум, а потому, что нам показали роскошную, изысканную и при этом продуманную до мельчайших деталей одежду", - добавил эксперт.

Второе место журналисты отдали весеннему показу Twinsburg Gucci, который также прошел во время миланской Недели моды. Эта коллекция стала последним творением Алессандро Микеле для Gucci, который покинул пост креативного директора дома осенью 2022 года.

"Это был великолепный и глубокий момент для Микеле, когда он вывел на подиум 68 пар моделей близнецов", - заявил журналист издания Бут Мур.

Третье место досталось показу круизной коллекции Louis Vuitton, который прошел в Калифорнии, в институте биологических исследований Солка.

"Подиумные жесты Гескьера были не менее грандиозными. Коллекция была вдохновлена калифорнийскими пейзажами, пустынными кочевниками и крысами-серферами, что смотрелось невероятно органично на фоне сурового заката", - сказал Бут Мур.

В список лучших показов года также попали весенняя коллекция Loewe, кутюрная Valentino, круизная Dior, весенняя Rick Owens и круизная Chanel.