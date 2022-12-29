29 декабря 2022

29 декабря 2022 09:15

Кроссовки Adidas, сделанные на 50% из сахарного тростника

Спортивный немецкий бренд adidas представил новые кроссовки в стиле своей культовой модели Superstar. Об этом сообщает Hypebeast,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая модель получила название AdiFom Superstar и внешне напоминает культовые кроссовки Superstar с резиновым мысом. Белые кроссовки с черными полосками не имеют шнурков и застежек, и по словам дизайнеров бренда, созданы для обеспечения максимального комфорта и легкости в носке. Но главной фишкой модели стала ее экологичность: AdiFom Superstar произведены на 50% из натуральных и восстанавливаемых материалов на основе сахарного тростника.

Сообщается, что в adidas рассчитывают, что новые AdiFom Superstar будут иметь успех на азиатском рынке. Сейчас их можно купить на некоторых сайтах бренда по цене 109 сингапурских долларов (примерно $81 США).

Adidas выпускает оригинальную модель Superstar с 1969 года. Эти кроссовки получили негласное название "ракушки" из-за резинового носа, внешне напоминающего морскую раковину. Модель получила огромную популярность во всем мире и множество раз появлялась в фильмах и клипах на ногах знаменитостей.


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