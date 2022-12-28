28 декабря 2022

28 декабря 2022 15:16

Gucci выпустили специальную коллекцию в честь года кролика

Итальянский модный дом Gucci представил специальную праздничную коллекцию, приуроченную к году кролика. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Итальянский бренд показал кадры из рекламной кампании специальной коллекции Year of the rabbit, посвященной наступающему году кролика. В ролике, снятом художником и режиссером Максом Зидентопфом, модели Gucci гуляют по сказочному цветочному саду с маленькими кроликами на руках. Во время съемки на площадке присутствовали представители организации по защите животных, которые подтвердили, что при создании ролика ни одно животное не пострадало.

В капсульную коллекцию Gucci вошли спортивные костюмы, свитера, рубашки, платья и пальто с принтами кроликов, а также пушистые заколки и мюли с "кроличьими ушками".

На прошлой неделе модный дом Gucci открыл первый магазин чемоданов в Париже. Пространство расположилось на улице Сент-Оноре рядом с Елисейским дворцом.


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