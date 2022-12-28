28 декабря 2022

28 декабря 2022 10:29

Сезон распродаж: 7 правил разумных покупок

Сезон распродаж: 7 правил разумных покупок

Чем больше скидки - тем выше риск потерять рассудок и начать складывать в корзину все подряд. Предлагаем отнестись к предстоящим распродажам со всей ответственностью - и отправиться на поиски по-настоящему желанных вещей. 

РЕШИТЕ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ

Сразу обозначьте для себя сумму, с которой вы готовы расстаться во имя новых вещей - с таким лимитом у вас будет больше шансов сохранить рассудок и не уйти в потребительский раж. Если вы собираетесь в походы по физическим магазинам и шоу-румам, то возьмите с собой наличные - так острее чувствуешь реальный вес денег. 

СОСТАВЬТЕ СПИСОК ПО-НАСТОЯЩЕМУ НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Его необходимо составить до того, как вы откроете раздел "Sale". Загляните в гардероб - чего вам действительно не хватает, чтобы чувствовать себя лучше? Удобных прямых брюк, мягкого и легкого свитера, голубой рубашки, темно-синих джинсов? Когда у вас на руках будет скрупулезно составленный шопинг-лист - на распродаже ваше внимание будет направлено на то, что действительно нужно. 

Сезон распродаж: 7 правил разумных покупок

ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ПРОВЕРОЧНЫЙ ВОПРОС

Этот совет мы услышали от Наташи Гольденберг, девушки с превосходным вкусом. Перед покупкой нового она советует спросить себя: правда ли мне идет эта вещь или я просто увидела ее тридцать раз в ленте [одной запрещенной социальной сети] и побежала покупать? 

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ У РАЗНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ

Часто бывает, особенно у люксовых брендов, что цены на одни и те же вещи у разных ритейлеров различаются. Даже если цена на туфли со скидкой 30% кажется вам комфортной, не поленитесь посмотреть их у других ритейлеров - кто знает, может, там скидка уже достигла 50% и в наличии остался только один размер (конечно, ваш)?

Сезон распродаж: 7 правил разумных покупок

ПРИМЕРЯЙТЕ ВСЁ!

Знаем по себе: когда видишь идеальную белую оверсайз рубашку со скидкой 50%  - хватаешь находку и идешь к кассе без примерки. Нет, так это не работает: не все вещи силуэта оверсайз сидят классно. Пять минут, потраченные на примерку, сэкономят приятную сумму на вашей банковской карте. 

ДАЙТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ - ХОТЯ БЫ ПОЛЧАСА

Это знакомое чувство на распродажах: кажется, что если ты не купишь вещь прямо сейчас, то она достанется кому-то более решительному. Когда вы сомневаетесь в покупке, нет ничего зазорного в том, чтобы взять небольшой таймаут: выпейте чая в кафе напротив, позвоните родному человеку, отвлеките себя, чтобы затем посмотреть на вещь новыми "трезвыми" глазами. Эксперты даже советуют "замариновать" желание купить на ночь и принимать решение о покупке с чистой головой с утра. 

Сезон распродаж: 7 правил разумных покупок

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ ХОТЯ БЫ ОДНУ ВЕЩЬ ИЗ РАЗРЯДА "HAVE TO HAVE"

Конечно, на распродажах разумнее всего покупать функциональные базовые вещи, которые вы будете носить каждый день. Но поделенные напополам ценники - это еще и повод порадовать себя так называемым HTH. Have to have - такое определение дизайнер Эми Смилович дает вещам, пускай не самым практичным, зато когда их надеваешь, по коже буквально бегут мурашки. Кардиган в пайетках, нежное платье из полупрозрачного шелка, балетки в кристаллах - все это дает эмоции, энергию и еще раз напоминает нам, за что мы на самом деле любим моду. 

elle.ru


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