Сезон распродаж: 7 правил разумных покупок

Чем больше скидки - тем выше риск потерять рассудок и начать складывать в корзину все подряд. Предлагаем отнестись к предстоящим распродажам со всей ответственностью - и отправиться на поиски по-настоящему желанных вещей.

РЕШИТЕ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ

Сразу обозначьте для себя сумму, с которой вы готовы расстаться во имя новых вещей - с таким лимитом у вас будет больше шансов сохранить рассудок и не уйти в потребительский раж. Если вы собираетесь в походы по физическим магазинам и шоу-румам, то возьмите с собой наличные - так острее чувствуешь реальный вес денег.

СОСТАВЬТЕ СПИСОК ПО-НАСТОЯЩЕМУ НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Его необходимо составить до того, как вы откроете раздел "Sale". Загляните в гардероб - чего вам действительно не хватает, чтобы чувствовать себя лучше? Удобных прямых брюк, мягкого и легкого свитера, голубой рубашки, темно-синих джинсов? Когда у вас на руках будет скрупулезно составленный шопинг-лист - на распродаже ваше внимание будет направлено на то, что действительно нужно.

ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ПРОВЕРОЧНЫЙ ВОПРОС

Этот совет мы услышали от Наташи Гольденберг, девушки с превосходным вкусом. Перед покупкой нового она советует спросить себя: правда ли мне идет эта вещь или я просто увидела ее тридцать раз в ленте [одной запрещенной социальной сети] и побежала покупать?

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ У РАЗНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ

Часто бывает, особенно у люксовых брендов, что цены на одни и те же вещи у разных ритейлеров различаются. Даже если цена на туфли со скидкой 30% кажется вам комфортной, не поленитесь посмотреть их у других ритейлеров - кто знает, может, там скидка уже достигла 50% и в наличии остался только один размер (конечно, ваш)?

ПРИМЕРЯЙТЕ ВСЁ!

Знаем по себе: когда видишь идеальную белую оверсайз рубашку со скидкой 50% - хватаешь находку и идешь к кассе без примерки. Нет, так это не работает: не все вещи силуэта оверсайз сидят классно. Пять минут, потраченные на примерку, сэкономят приятную сумму на вашей банковской карте.

ДАЙТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ - ХОТЯ БЫ ПОЛЧАСА

Это знакомое чувство на распродажах: кажется, что если ты не купишь вещь прямо сейчас, то она достанется кому-то более решительному. Когда вы сомневаетесь в покупке, нет ничего зазорного в том, чтобы взять небольшой таймаут: выпейте чая в кафе напротив, позвоните родному человеку, отвлеките себя, чтобы затем посмотреть на вещь новыми "трезвыми" глазами. Эксперты даже советуют "замариновать" желание купить на ночь и принимать решение о покупке с чистой головой с утра.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ ХОТЯ БЫ ОДНУ ВЕЩЬ ИЗ РАЗРЯДА "HAVE TO HAVE"

Конечно, на распродажах разумнее всего покупать функциональные базовые вещи, которые вы будете носить каждый день. Но поделенные напополам ценники - это еще и повод порадовать себя так называемым HTH. Have to have - такое определение дизайнер Эми Смилович дает вещам, пускай не самым практичным, зато когда их надеваешь, по коже буквально бегут мурашки. Кардиган в пайетках, нежное платье из полупрозрачного шелка, балетки в кристаллах - все это дает эмоции, энергию и еще раз напоминает нам, за что мы на самом деле любим моду.

