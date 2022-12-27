27 декабря 2022

27 декабря 2022 10:25

Семейная идиллия: рождественские образы Виктории и Дэвида Бекхэм - ФОТО

Одной из самых красивых и крепких пар среди звезд, без сомнения, считаются Виктория и Дэвид Бекхэм, которые сумели доказать всем нам, что трепет и юношескую влюбленность можно пронести сквозь года. На днях Виктория поделилась с фанатами семейным рождественским фото: "Самый заветный подарок на Рождество я уже получила", - подписала фото Виктория, сидя на руках влюбленного мужа.

Кроме того, Вики добавила, что скучает и передает привет своему старшему сыну Бруклину. Звездная пара отмечает праздники в кругу семьи вместе с детьми: с 20-летним Ромео, с 17-летним Крузом и 11-летней Харпер. Бруклин празднует Рождество в Америке вместе со своей женой Николой Пельтц.

elle.ru


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