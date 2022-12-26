26 декабря 2022

26 декабря 2022 15:19

Назван главный цвет новогодней ночи

Что надеть и в каких цветах встречать новый 2023 год? Идеи новогодних образов от Eli.ru

Главный цвет новогодней ночи назвал знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев. Его слова передает "Мослента".

Главный цвет 2023 года - бордовый. "Выберите бархатное платье из плотной дорогой ткани, подчеркивающее достоинства вашей фигуры", - посоветовал историк моды.

Блондинкам и голубоглазым он порекомендовал также выбирать голубой или синий цвет, а рыжеволосым - изумрудный. В тренде остается стильная классика - нежные, разбеленные цвета, отметил эксперт.

Добавит нотки роскоши благородный белый цвет, но главное - правильно сочетать его с другими в образе, подчеркнул телеведущий. Если вы любите яркие краски, отдайте предпочтение красным, синим и фиолетовым оттенкам. А тем, кому хочется встретить год в спокойствии, подойдут светлые тона серого и розового. Также беспроигрышным вариантом для Нового года станет черный цвет.

Ранее историк моды Васильев перечислил положительные стороны секонд-хендов.

moslenta.ru


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