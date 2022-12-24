Легинсы и бомбер из овчины: идея образа на каждый день от Кайи Гербер

Кайя Гербер для занятых будней выбирает удобные и простые аутфиты. Вчера модель заметили в Лос-Анджелесе. Девушка посетила урок пилатеса, а затем забежала в смузи-бар, там она встретилась с бойфрендом Остином Батлером.

21-летняя модель для неформального выхода в свет выбрала спортивные черные легинсы и темно-синий бомбер из овчины. Образ она дополнила солнцезащитными очками Celine, черным кроссовками и высокими белыми носками Nike. Бойфренд девушки тоже сделал ставку на спортивный аутфит: он надел брюки adidas, черную футболку и бомбер из замши.

elle.ru