23 декабря 2022

23 декабря 2022 09:12

Gucci открыли в Париже отдельный магазин чемоданов

Итальянский модный дом Gucci открыл свой первый багажный бутик в Париже. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Багажный бутик Gucci Valigeria открылся на улице Сент-Оноре рядом с Елисейским дворцом. Торговые пространства площадью около 185 квадратных метров разместились на двух этажах. Интерьер нового бутика вдохновлен стилем итальянских вокзалов: пространства декорированы винтажными светильниками и скульптурами по мотивам железнодорожных путешествий.

"Открытие первого бутика Gucci Valigeria представляет собой следующий этап в нашей текущей стратегии по укреплению лидирующих позиций в категории путешествий", - говорится в заявлении президента итальянского модного дома Марко Биззарри.

Аксессуары для путешествий занимают особое место в истории Gucci: чемоданы, сундуки и шляпные коробки были первыми предметами, которые представил основатель модного дома Гуччо Гуччи на открытии своего магазина во Флоренции в 1921 году.


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