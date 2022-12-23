Gucci открыли в Париже отдельный магазин чемоданов

Итальянский модный дом Gucci открыл свой первый багажный бутик в Париже. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Багажный бутик Gucci Valigeria открылся на улице Сент-Оноре рядом с Елисейским дворцом. Торговые пространства площадью около 185 квадратных метров разместились на двух этажах. Интерьер нового бутика вдохновлен стилем итальянских вокзалов: пространства декорированы винтажными светильниками и скульптурами по мотивам железнодорожных путешествий.

"Открытие первого бутика Gucci Valigeria представляет собой следующий этап в нашей текущей стратегии по укреплению лидирующих позиций в категории путешествий", - говорится в заявлении президента итальянского модного дома Марко Биззарри.

Аксессуары для путешествий занимают особое место в истории Gucci: чемоданы, сундуки и шляпные коробки были первыми предметами, которые представил основатель модного дома Гуччо Гуччи на открытии своего магазина во Флоренции в 1921 году.