Звезда сериала «Уэнздей» задала тренд на мужские галстуки - ФОТО

Мужской галстук стал модным женским аксессуаром, благодаря актрисе Дженне Ортеге. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда-то считавшийся мужским аксессуаром, предназначенным для костюмов и официальных случаев, классический галстук стал одним из обязательных модных аксессуаров у женщин. Законодательницей тренда стала 20-летняя американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную женскую роль в сериале Тима Бертона "Уэнздей".

Дженна Ортега неоднократно появлялась на публике в мужских галстуках. В ноябре 2022 года звезда сериала "Уэнсдей" пришла на программу "Доброе утро, Америка" в черном брючном костюме с белой рубашкой и черным галстуком, а спустя месяц посетила "Вечернее шоу Джимми Фэллона" в прозрачном платье от Dolce & Gabbana с белым воротником и манжетами, которое дополнила широким черным галстуком.