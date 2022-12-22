22 декабря 2022

22 декабря 2022 09:44

Эльза Хоск в облегающем белом платье, которое может позволить себе только она - ФОТО

Эльза Хоск в облегающем белом платье, которое может позволить себе только она

Эльза Хоск на своей странице в соцсетях поделилась новым соблазнительным образом. Модель примерила облегающее белое платье с вывернутыми швами из новой коллекции своего бренда Helsa Studio. Наряд из тянущейся ткани подчеркнул безупречную фигуру шведской топ-модели. Подписчики Эльзы отметили, что мало кто рискнет надеть такое платье, ведь оно практически обнажает тело.

Рискованную вещь 34-летняя знаменитость дополнила кожаными сапогами на каблуке с широким голенищем и объемным длинным пальто с меховой оторочкой. Аутфит завершили футуристичные солнцезащитные очки и миниатюрная сумка с короткой ручкой.

Эльза Хоск в облегающем белом платье, которое может позволить себе только она

Эльза Хоск в облегающем белом платье, которое может позволить себе только она

Эльза Хоск в облегающем белом платье, которое может позволить себе только она

elle.ru


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