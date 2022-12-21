Дженна Ортега ввела в моду неожиданный аксессуар

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале "Уэнсдэй" режиссера Тима Бертона, ввела в моду неожиданный аксессуар. На тенденцию обратили внимание юзеры Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи сети принялись массово публиковать фото 20-летней знаменитости, на которых она запечатлена с проводными наушниками. Так, например, папарацци запечатлели телезвезду в платье с кружевными вставками с упомянутым гаджетом в ушах. Кроме того, Ортега сфотографировалась в зеркало одновременно с EarPods и беспроводными наушниками черного цвета.

"Дженна Ортега всегда надевает эти наушники", - написала блогерша @FINALCUNTS, сопроводив высказывание коллажем из снимков актрисы. "Дженна Ортега и ее культовые наушники", - согласилась создательница фан-аккаунта девушки @smplyortega. "Влюблена в Дженну Ортегу", - согласилась @frenchmarlboro, опубликовавшая кадр с Ортегой и наушниками.

Премьера "Уэнсдэй" состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс. В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.