19 декабря 2022

19 декабря 2022 10:19

8 остромодных приемов принцессы Дианы, о которых вы еще не знали

принцесса дианапринцесса уэльская диана

Олицетворение всего британского, принцесса остается вдохновением для дизайнеров даже спустя более 20 лет со дня гибели. Рассказываем, как ей удавалось выстроить свой стиль за счет деталей.

ИМЕННАЯ ПОДВЕСКА

Называть Кэрри Брэдшоу первым трендсеттером именной подвески - неправильно. До замужества с Чарльзом любимым аксессуаром Дианы было простое украшение с буквой D. После того, как она присоединилась к королевской семье, она сменила его на жемчужное ожерелье.

ДВОЕ ЧАСОВ НА ОДНОЙ РУКЕ

принцесса диана фото9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [4]

СМИ обратили внимание на архивный снимок принцессы Дианы, датированный 1981 годом. Диана уже обручилась с принцем Чарльзом и на момент фотографии наблюдает за турниром по поло, в котором участвовал наследник престола. На ее руке - сразу двое часов. Как выяснилось позже, одни часы - с золотым ремешком - принадлежали самой принцессе Диане, а вторые - принцу Чарльзу. Диана надела часы жениха в качестве талисмана, чтобы пожелать ему удачи в турнире.

НЕБАНАЛЬНЫЙ СПОСОБ НОСИТЬ НИТКУ ЖЕМЧУГА

диана английская принцесса

Жемчуг ассоциируется либо с хрестоматийной "ниткой жемчуга", либо с лаконичными серьгами-пусетами. Но Диана знала, как носить жемчужные украшения и не выглядеть скучно: можно, например, надеть подвеску задом наперед.

СИНЯЯ ПОДВОДКА

стиль принцессы дианы9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [8]

Самым элементарным способом превратить простой образ в нарядный для Дианы стала голубая подводка. Этим бьюти-символом эпохи 1980-х принцесса умело пользовалась и в повседневности, и для выходов с королевской семьей. В 1990-х годах по совету Мэри Гринуэлл Диана заменила голубой лайнер на коричневый.

ШАРМЫ С БУКВАМИ

9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [10]

Страсть Дианы к именным украшениям продолжилась и после замужества. На ее браслетах можно было рассмотреть шармы "H" и "W" (первые буквы имен сыновей), а также "X" (это украшение она носила накануне десятой годовщины со дня свадьбы).

ЗАПРАВЛЕННАЯ РУБАШКА

9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [12]

Прямые джинсы Levi's на высокой талии, надетые вместе с рубашкой - любимый прием Дианы для повседневных образов. Его повторил Вирджил Абло в коллекции Off/White весна-лето 2018.

ТОЛЬКО НЕВЫСОКИЙ КАБЛУК

9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [15]9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [14]

Рост Дианы - 178 сантиметров. Поэтому принцесса не нуждалась в высоких каблуках. Ее выбор - туфли с kitten heels, которые делал Маноло Бланик.

ЦВЕТНЫЕ КОЛГОТКИ

9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [16]9 стилевых приемов принцессы Дианы, о которых вы не знали фото [17]

В осенне-зимних лукбуках Givenchy стилизуют желтые колготки с шубами, Gucci сочетают базовые платья с желтыми колготками, Preen вообще доказывают, что иронизировать можно даже над вечерними платьями, надевая их с розовыми или нежно-голубыми вариантами. Но настоящим трендсеттером цветных колготок была принцесса Диана: она могла пойти в красных чулках даже на королевский прием.

elle.ru


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