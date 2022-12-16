16 декабря 2022

16 декабря 2022 16:03

Дом моды Givenchy посвятил коллекцию 100-летию компании Walt Disney

Givenchy и Disney объединились для создания капсульной коллекции, в которой фигурирует удачливый кролик Освальд, отмечая Китайский Новый год и 100-летие Disney. Об этом пишет WWD,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэтью Уильямс, креативный директор Givenchy, вместе с Disney работал над объединением энергии мультяшного персонажа Освальда и эстетики дома моды. В качестве промо коллекции был выпущен ролик, в котором путешествие персонажа начинается в театре El Capitan в Лос-Анджелесе и проходит через Шанхай, Нью-Йорк, Токио и Париж, где Освальд оказывается в доме Givenchy.

В женскую коллекцию вошли полуспортивные вещи ярких оттенков с изображением Освальда: бомберы, футболки, плащи, свитеры, объемные брюки и другое. Для мужчин предлагаются куртки, рубашки, джинсы, футболки, толстовки и спортивные костюмы.

В линейку аксессуаров вошли вещи от кепок и небольших сумок кросс-боди до футляров для карт, чехлов для телефонов и наушников.


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