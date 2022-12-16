Что нового в свадебной моде: 7 идей для образов современной невесты

КОМБИНАЦИЯ SAVANNAH MILLER

Еще одно предложение для тех, кто ценит минимализм. Нарядность этого платья достигается не благодаря декору, как это часто бывает, а за счет силуэта и плавных линий: немного драпировки на груди, разрез на юбке и тонкие, едва заметные бретели из сверкающих камней.

КОРСЕТ-"ГАРМОШКА" ELIE SAAB

Платье с корсетом - вечная свадебная классика. В этом образе Elie Saab лиф освежает ощущения: собранный из драпировок, он достоин сравнений с бутоном белой розы - символом вечной любви.

МИНИ С БОЛЬШИМ БАНТОМ ROTATE

Марка основана двумя датчанками - Жанетт Мэдсен и Торой Валдимарс. Основой Rotate всегда были нарядные платья для вечеринок, а в этом месяце девушки запустили свадебную линию - такую же бодрую и непосредственную. Уже представляем безбашенные танцы невесты в этом мини-платье с тремя бантами.

БЕЛАЯ РУБАШКА HONOR

Традиционно свадебные коллекции заполнены корсетными платьями с шлейфом и вышитой цветами органзой. Свежее решение среди всей этой классики - белая рубашка. Тем, кто оценил выход Умы Турман на "Оскаре-2022", должен понравится этот образ из коллекции Honor. Рубашка, заправленная в макси-юбку, - хрестоматийный силуэт из 1990-х.

КРУЖЕВО + ДЖИНСЫ ELIZABETH FILLMORE

К нью-йоркской марке чаще всего обращаются за гранжевыми свадебными комбинациями из шелка. В этом году Филлмор продолжает экспериментировать с гранжем: ее невесты носят светлые джинсы с вырезом на животе и кружевной топ. Грубые вещи на контрасте с нежными - золотое правило гранж-эстетики.

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