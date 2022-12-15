15 декабря 2022

15 декабря 2022 13:45

Бренд Gucci осудили за новогоднюю рекламу

Иностранные пользователи отметили в рекламе Gucci отсылку к СССР из-за модели в косынке. Снимки кампании и комментарии опубликованы в социальных сетях бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На новых фотографиях модель позирует в красном бомбере и пестрой косынке люксового бренда. Она выглядывает из окна автомобиля и держит в руках сумку Gucci. Модели сделали нюдовый макияж, красный маникюр и уложили волосы с кудряшками у лица.

Зимняя рекламная кампания понравилась не всем пользователям социальных сетей. В комментариях они отметили, что дизайнеры и стилисты вдохновлялись стилистикой СССР. "Вдохновлялось Россией?", "Русский дух", "Атмосфера России", "Мне напоминает СССР", "Русская девушка в косынке", - написали пользователи соцсетей.

Это не первый скандал в соцсетях. Поклонников Zara возмутил выбор героини для нового кампейна - ею стала российская супермодель Ирина Шейк. Некоторые расценили это, как поддержку военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине, и принялись осуждать торговую сеть в комментариях. Пользователи социальных сетей вспомнили, что в сентябре бренд представил коллаборацию с Narciso Rodriguez, для которой снялась другая известная россиянка - супермодель Наталья Водянова.


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