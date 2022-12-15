15 декабря 2022

15 декабря 2022 09:50

Огромные шляпы, яркие капри и джинсовые юбки в новой коллекции Jacquemus SS23 - ФОТО

Огромные шляпы, яркие капри и джинсовые юбки в новой коллекции Jacquemus SS23

Прошлым вечером в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Jacquemus, которая получила название Raphia. Незадолго до этого Симон Порт Жакмюс написал в своих социальных сетях, что это его последнее шоу. Правда, затем уточнил, что в 2022 году - немного веселья никому не помешает, считает дизайнер. И это читалось в самой коллекции: гипертрофированные силуэты, асимметричный крой, крупные детали созданы, чтобы поднимать настроение и веселить. Так, модели, среди которых мы увидели Ирину Шейк и Деву Кассель, ходили по подиуму в ярких капри, крупных соломенных шляпах, пышных и облегающих джинсовых юбках, фирменных рубашках со встроенным бра, микротопах, широких джинсах и объемных брючных костюмах. Название Raphia определило цветовую гамму - почти все образы были окрашены в приятные бежевые и желтые оттенки.

elle.ru


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 479
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 914
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 347
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 621
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 257
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 1 124
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 513
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 504
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 624
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 905
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам