Огромные шляпы, яркие капри и джинсовые юбки в новой коллекции Jacquemus SS23 - ФОТО

Прошлым вечером в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Jacquemus, которая получила название Raphia. Незадолго до этого Симон Порт Жакмюс написал в своих социальных сетях, что это его последнее шоу. Правда, затем уточнил, что в 2022 году - немного веселья никому не помешает, считает дизайнер. И это читалось в самой коллекции: гипертрофированные силуэты, асимметричный крой, крупные детали созданы, чтобы поднимать настроение и веселить. Так, модели, среди которых мы увидели Ирину Шейк и Деву Кассель, ходили по подиуму в ярких капри, крупных соломенных шляпах, пышных и облегающих джинсовых юбках, фирменных рубашках со встроенным бра, микротопах, широких джинсах и объемных брючных костюмах. Название Raphia определило цветовую гамму - почти все образы были окрашены в приятные бежевые и желтые оттенки.

elle.ru