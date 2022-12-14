14 декабря 2022

14 декабря 2022 16:32

Уроки стиля для блондинок от княгини Шарлен - ФОТО

Уроки стиля для блондинок: княгиня Шарлен в правильном бежевом тренче и брюках раздает рождественские подарки

Вчера, 13 декабря, королевская пара Монако посетила рождественское мероприятие Красного креста, в рамках которого раздала подарки. Княгиня Шарлен выглядела изумительно, а от ее депрессивного состояния, кажется, не осталось ни следа.

Для своего выхода она предпочла бежевый тренч и брюки в этом же холодном оттенке, который идеально подходит для платиновых блондинок. Отметим, что королевские особы часто выбирают для официальных мероприятий подобные нюдовые total look - они смотрятся консервативно и роскошно благодаря классическому оттенку, ещё полюбившемуся Елизавете II.

В качестве топа Шарлен надела водолазку холодного каштанового цвета, которая придала ее образу мягкости и плавности. Вероятно, супруга принца не без помощи стилистов возвращает свой привычный "тёплый" образ, который был свойственен ей до периода глубокой депрессии 2020-2021 годов.

Уроки стиля для блондинок: княгиня Шарлен в правильном бежевом тренче и брюках раздает рождественские подарки

Что касается макияжа, то визажист королевской особы как всегда придал ее лицу скульптурности за счет бронзатора. Несколько штрихов вдоль скул и линии лба сделали Шарлен визуально свежее. Бьюти-образ завершили румяна в нежно-розовом оттенке, а также удлиняющая тушь и помада с легким шиммером. В отличие от Меган Маркл и Кейт Миддлтон, Шарлен любит блеск и мерцание на губах.

Уроки стиля для блондинок: княгиня Шарлен в правильном бежевом тренче и брюках раздает рождественские подарки

elle.ru


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