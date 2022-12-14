Сквозь время: образы Джейн Биркин, которые хочется повторить сейчас - ФОТО

На днях свет увидел фильм о британской иконе Джейн Биркин, снятый ее дочерью, Шарлоттой Генсбур. В картине "Джейн глазами Шарлотты" режиссер рассказывает миру о собственной матери так, как никто другой рассказать бы не смог. Трогательное и очень личное кино уже покорило всех, кто его видел, и если вы еще не успели посмотреть картину, скорее бронируйте билеты в кинотеатре "Вымпел".

ELLE решил вспомнить, почему Биркин - икона стиля по сей день. И выбрали несколько образов актрисы и музы Сержа Генсбура, которая продолжают вдохновлять девушек по всему миру даже спустя десятилетия.

"Визитной карточкой" Биркин считается плетеная корзинка, которую она носила вместо обычной сумочки. Британка сочетала ее и с объемной шубой в самые холодные зимние дни, и с базовым топом в комплекте с клешеными джинсами жарким летом. Возможно, именно эта деталь вдохновила многих дизайнеров на создание сумок-ведер - главного тренда уходящего года.

Звезда французского кино всегда предпочитала незамысловатый крой и минимализм, избегая чрезмерной богемности. Полупрозрачные белые рубашки с глубоким вырезом и удобные брюки с высокой талией были ежедневной экипировкой актрисы. В ее простых образах всегда было что-то от звезд рок-н-ролла.

За каждым выходом Джейн Биркин пристально следили все женщины, пытаясь копировать ее манеру носить клеш и футболки на голое тело, но ту непосредственность и нарочитое равнодушие к моде, с которыми преподносила себя звезда, повторить было невозможно. "Я не такая элегантная, как француженки, но мне при этом все равно - в отличие от англичанок", - говорила она о себе.

Ее любимой обувью были кожаные туфли Mary Jane с тонким ремешком и на низком каблуке, пик популярности которых пришелся на 60-е. Биркин умело сочетала их с классическими костюмами и провокационными платьями.

Кстати о платьях. Актриса имела модельную внешность и подчеркивала идеальную фигуру с помощью изящных мини. При этом она не выглядела вульгарно, а скорее даже невинно. В этом и была исключительность Биркин, которая восхищает нас по сей день.

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