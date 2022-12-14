Подражая Одри Хепберн: актриса Лили Коллинз в кружевном платье и ободке с черной вуалью

Голливудская актриса Одри Хепберн по сей день является примером для подражания - ее образы воссоздаются в кино и искусстве, а женщины по всему миру пытаются повторить ее легендарные выходы. И, кажется, на этот раз Одри вдохновила стилиста другой актрисы, Лили Коллинз, известной по главной роли в сериале "Эмили в Париже". Только посмотрите на ее новый образ, в котором она появилась на прогулке в Нью-Йорке - сходство с Хепберн неоспоримо.

Черное кружевное платье Лили сочетала с длинным пальто, черными колготками и классическими лодочками, а завершением наряда стал ободок с черной вуалью - драматично и невероятно красиво.

elle.ru