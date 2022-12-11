11 декабря 2022

11 декабря 2022 14:55

Виктория Бекхэм в эффектной шерстяной юбке с глубокими разрезами

Виктория Бекхэм в эффектной шерстяной юбке с глубокими разрезами

48-летняя бизнесвумен, дизайнер, многодетная мама Виктория Бекхэм стала лучшей моделью для собственного бренда одежды Victoria Beckham. На днях красотка появилась в зимнем эффектном образе, надев сиреневую водолазку вместе с шерстяной юбкой с симметричными разрезами почти до бедер. Благодаря форме юбки поклонники смогли детально рассмотреть безупречные ноги Вики, которая ежедневно прикладывает много усилий, чтобы поддерживать тело в столь прекрасной форме.

"Перчинка" дополнила образ элегантными туфлями в бордовом оттенке. Звезда сфотографировалась на фоне роскошной рождественской ели, напомнив нам о том, что праздники на носу, а значит, самое время продумать новогодний образ или обновить зимний гардероб.

elle.ru


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