Стеганое пальто с розовым мехом, которое Дуа Липа носит этой зимой

Не только пуховики могут согреть вас этой зимой - альтернативой куртке может стать дутое стеганое пальто, как у певицы Дуа Липы. Обратите внимание на детали - розовый мех добавляет образу игривое настроение, а также делает пальто идеальной вещью для похода на вечеринку.

Знаменитость сочетает его со строгими брюками свободного кроя и грубыми ботинками с квадратным мысом, но такой фасон отлично сочетается и с кроссовками в комплекте с джинсами, с модными уггами, а также трендовыми ботфортами, которые в этом сезоне появились практически на всех показах во время Недель моды.

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