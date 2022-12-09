9 декабря 2022

9 декабря 2022 17:03

В центре Нью-Йорка образовался нелегальный рынок с поддельными сумками

В Нью-Йорке на Манхэттене стихийно образовался нелегальный рынок, на котором торгуют поддельными сумками известных люксовых брендов. Об этом сообщает The New York Post.

Около 30 продавцов расположились возле популярного у туристов Рокфеллер-центра между 48-й и 50-й улицами по Шестой Авеню/

"Это бардак, люди спотыкаются о сумки, их толкают. Такое раньше было только на Канал-Стрит, теперь это переместилось в центр города. Это признак отсутствия порядка", - рассказал изданию местный полицейский.

Продавцы поддельных сумок Louis Vuitton, Prada и Dior активизировались в последние несколько недель, заполнив тротуары. Часто они торгуют прямо на глазах полицейских, участок которых находится неподалеку.

Сумки, оригинальная стоимость которых составляет тысячи долларов, у продавцов на нелегальном рынке стоят от $40 до $80. Продавцы фальшивок рассчитывают на туристов, которые делают покупки в преддверии рождественских праздников.


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