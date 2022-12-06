Всего 3 фото Хейли Бибер, которые заставят вас купить новое пальто - ФОТО

В гардеробе Тины Кунаки больше 50 купальников, а в гардеробе Хейли Бибер - такое же количество пальто. Каждый день звезда демонстрирует обновки миру, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка вместе с мужем. Но ее новый образ действительно хочется повторить - выбор знаменитости пал на безупречное пальто серого цвета с широкими плечами, объемным воротником и ремнём, который подчеркчивает талию.

Верхнюю одежду Хейли сочетает с серыми джинсами, джемпером и грубыми ботинками с квадратным мысом, а в качестве яркого оттенка выступила плетеная сумочка Bottega Veneta.