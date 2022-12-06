6 декабря 2022

6 декабря 2022 10:01

Всего 3 фото Хейли Бибер, которые заставят вас купить новое пальто - ФОТО

В гардеробе Тины Кунаки больше 50 купальников, а в гардеробе Хейли Бибер - такое же количество пальто. Каждый день звезда демонстрирует обновки миру, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка вместе с мужем. Но ее новый образ действительно хочется повторить - выбор знаменитости пал на безупречное пальто серого цвета с широкими плечами, объемным воротником и ремнём, который подчеркчивает талию.

Верхнюю одежду Хейли сочетает с серыми джинсами, джемпером и грубыми ботинками с квадратным мысом, а в качестве яркого оттенка выступила плетеная сумочка Bottega Veneta.

Всего 3 фото Хейли Бибер, которые заставят вас купить новое пальто

Всего 3 фото Хейли Бибер, которые заставят вас купить новое пальто


Просмотров: 149

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

6 октября 16:00

  • 1 419
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 11:49

  • 1 833
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 10:04

  • 1 298
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 11:19

  • 1 516
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 09:20

  • 1 182
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 11:15

  • 1 058
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 12:07

  • 1 449
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 18:42

  • 1 450
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 16:50

  • 1 564
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье

Мода

3 июля 13:40

  • 4 830
Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам