Новый образ Дуа Липы, из-за которого вы захотите купить что-нибудь синее

Кажется, что самый модный цвет этого сезона вовсе не лиловый, а синий - уже несколько недель подряд звезды выбирают этот яркий оттенок и для светских мероприятий, и для обычных прогулок. Особенно синий полюбился певице Дуа Липе: так, например, албанское гражданство знаменитость получала в платье с синей клеткой, а уже сегодня вышла в свет в ультрамариновом плаще из кожи с тиснением под страуса.

Свой эффектный образ Липа дополнила необычным аксессуаром - меховой сумочкой в форме сердца на массивной цепи, окруженного шипами. Модная метафора или же просто любовь к странным it-bags?

Особое внимание рекомендуем обратить на обувь - для прогулки Дуа Липа выбрала кроссовки из собственной коллаборации с Puma. Певица самостоятельно разрабатывала их дизайн вместе с брендом - купить их можно уже сейчас за 130 долларов.

elle.ru