29 ноября 2022

29 ноября 2022 20:03

Зои Салдана показала, с чем носить красную юбку-карандаш, чтобы выигрышно подчеркнуть фигуру

44-летняя актриса, сыгравшая главную роль в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар", Зои Салдана порадовала фанатов своим появлением на телешоу "Доброе утро, Америка". Звезда пришла на передачу, чтобы рассказать подробности съемок второй части фильма "Аватар: Путь воды". "Я так взволнована! С релиза первого фильма прошло 13 лет", - поделилась Зои. Премьера нового фильма запланирована на 16 декабря.

В студии Зои появилась в эффектном образе, состоящем из красной кожаной юбки с глубоким разрезом, а также шерстяного жакета с широкой линией плеч. Зои освежила образ с помощью белоснежной рубашки, которая подчеркнула красивый смуглый оттенок кожи. Широкий ремень выделил тонкую талию актрисы, а черный галстук придал образу особого шика. Нравится, что Салдана выбрала простую, слегка небрежную укладку с выпущенными прядями у лица. Как видно, красный цвет в одежде может быть универсальным, если знать, с чем его грамотно сочетать. Берите образ на заметку.

Зои Салдана показала, с чем носить красную юбку-карандаш, чтобы выигрышно подчеркнуть фигуру

elle.ru


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