29 ноября 2022

29 ноября 2022 15:07

Эмили Ратаковски подсказывает, какие сапоги стоит купить в этом сезоне

Кто сказал, что осенью нужно носить только практичную черную обувь? В гардеробе должно быть место хотя бы одной эффектной паре, в которой можно отправиться на вечеринку или свидание. Именно так и сделала Эмили Ратаковски, которая недавно подтвердила свой роман с комиком Питом Дэвидсоном - звезда вышла на прогулку (наверняка спешила к Питу) в высоких сапогах с зебровым принтом. Яркий акцент составил пару желтому тренчу со спущенными плечами - еще одна необычная вещь, которая поможет сделать осенний образ запоминающимся.

Эмили Ратаковски подсказывает, какие сапоги стоит купить в этом сезоне

Эмили Ратаковски подсказывает, какие сапоги стоит купить в этом сезоне

elle.ru


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