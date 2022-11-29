Эмили Ратаковски подсказывает, какие сапоги стоит купить в этом сезоне

Кто сказал, что осенью нужно носить только практичную черную обувь? В гардеробе должно быть место хотя бы одной эффектной паре, в которой можно отправиться на вечеринку или свидание. Именно так и сделала Эмили Ратаковски, которая недавно подтвердила свой роман с комиком Питом Дэвидсоном - звезда вышла на прогулку (наверняка спешила к Питу) в высоких сапогах с зебровым принтом. Яркий акцент составил пару желтому тренчу со спущенными плечами - еще одна необычная вещь, которая поможет сделать осенний образ запоминающимся.

elle.ru