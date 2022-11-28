Скоро Новый год: Дженнифер Лопес носит рождественский свитер и бальную юбку

Образы Дженнифер Лопес не ограничиваются сумасшедшими блестками и пикантной спортивной одеждой, в которой она каждый день ходит на свои танцевальные репетиции. Время от времени певица предлагает нам присмотреться к ее повседневной одежде, которая близка гардеробам большинства ее поклонников, и, следуя по ее стопам, обновить такую вещь до звездного уровня.

Этот выход - как раз такой случай. После недавнего удаления своего многомиллионного профиля в социальных сетях, которое навело на мысли о драме в семье мистера и миссис Аффлек, Дженнифер поспешила поклонников успокоить. Уже на следующий день она вышла из дверей секретного хода под руку с любимым супругом, который всячески демонстрировал свою любовь и заботу.

Для этого романтического свидания Джей Ло выбрала один из самых классических свитеров зимнего сезона: тот, который мы знаем как "альпийский джемпер" или "рождественский". С характерным жаккардовым узором или принтом fair isle - названного так в честь шотландского острова, на котором они являются традиционными.

Что же такого особенного в этом рождественском свитере Ralph Lauren по мнению стилистов? Тот факт, что повседневная уютная вещь вырвана из привычного контекста и дополнена совершенно неожиданным сочетанием. В данном случае Дженнифер дополнила его прозрачной юбкой из тюля с высоким боковым разрезом.

Также большое значение в этом образе имеют аксессуары: черные туфли на огромной платформе и тугой пояс поверх джемпера.

elle.ru