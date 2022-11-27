27 ноября 2022

27 ноября 2022 13:45

Манишка — теплый осенний аксессуар, который заменит шарф

Для по-настоящему теплого осеннего образа мало лишь уютного трикотажа и добротной верхней одежды. Не меньшее значение имеют и акессуары. Шапки, шарфы и перчатки с течением времени тоже превращаются в покупки первой необходимости, которые работают не только на внешний вид, но и на ваш комфорт. Шарф, например, защищает от холода и ветра самую уязвимую зону - шею, Но не все любят шарфы, а ходить полгода в водолазке невозможно. Альтернативой станет манишка - необычный стильный аксессуар, который заменит шарф. Рассказываем, где его найти.

Манишка - это что-то похожее на отрезанный ворот от свитера. Она легко заменит шарф и закроет не только шею, но и зону груди, давая дополнительное утепление. И более того: манишка работает еще и на ваш стиль. Она легко станет частью многослойного образа, добавив ему объема и изюминки. В нашей подборке можно найти самые разные опции манишек на осень и зиму, которые гармонично дополнят ваши луки и сделают их по-настоящему "острыми". Носите их как под верхнюю одежду, так и поверх нее. Или даже вместо традиционных трикотажных джемперов, если длина позволяет. Главное - экспериментировать. Дизайнеры предоставляют полный карт-бланш.
 

thesymbol.ru


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