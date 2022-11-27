15 притягательных платьев, вдохновленных Грейс Келли и бурлеск-дивами

Новая коллекция Rasario Resort 2023 - приятное напоминание о притягательном гламуре середины 20 века. Время икон женственности и чувственности, которые будоражат сознание до сих пор: Грейс Келли, Софи Лорен, Джен Пэтчетт, Дориан Ли... Не случайно их образы и модные привычки и по сей день служат источником вдохновения для чутких дизайнеров.

В новую коллекцию вошли декольтированные платья A-силуэта с пышной юбкой из тафты и страз, элегантные структурные платья русалки с открытыми плечами и спиной, переливающиеся платья макси с пайетками и глубокими вырезами, корсетные миди-платья из яркого прозрачного кружева, атласные и сатиновые платья с фестонами и завязками, а также жаккардовые комплекты с флоральной вышивкой, объемными бантами и оперными перчатками. Самое время пересмотреть фильмы "Все о Еве", "Женщина его мечты" или "Джентльмены предпочитают блондинок" - и представить себя в главной роли.

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